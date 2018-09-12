В Германии рассказали, что может повлиять на перемирие в Идлибе

12 сентября 2018 16:20 (UTC+04:00)

Шансы на перемирие в Идлибе зависят от позиции России, которая может удержать Дамаск от эскалации во избежание гуманитарной катастрофы, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

"Важно подчеркнуть, что Россия и Иран, как участники конфликта, несут особую ответственность. Россия имеет влияние на сирийский режим, которое необходимо для удержания этого режима от эскалации во имя избежания гуманитарной катастрофы. Дело обстоит так, что шансы на перемирие в зависимости от позиции России реальны или нет", — сказал Зайберт.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил о разработке операции в Идлибе, где, по его словам, "окопалась банда террористов". Дипломат подчеркнул, что операция учитывает "все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".

Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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