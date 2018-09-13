В Италии мужчину осудили за фальшивые обзоры на Tripadvisor

13 сентября 2018 07:48 (UTC+04:00)

Трибунал итальянского города Лечче осудил предпринимателя за фальшивые обзоры на сайте для путешественников Tripadvisor, как передаёт РИА Новости говорится в сообщении компании.

Мужчина возглавлял компанию PromoSalento, предоставлявшую "пакетные" услуги владельцам различных туристических предприятий. Публикация обзоров на их страницах должна была улучшить их статистику и привлечь больше клиентов.

Суд установил, что публикация фальшивых отзывов попадает под статью об использовании чужой или поддельной личности, что считается уголовным преступлением в Италии. Помимо тюремного наказания сроком 9 месяцев мужчина должен заплатить штраф в размере в 8 тысяч евро.

Собственное расследование Tripadvisor началось в 2015 году. Предприниматели проинформировали компанию, что к ним поступили предложения от PromoSalento о публикации платных отзывов на их страницах. В ходе начавшейся проверки Tripadvisor заблокировал свыше 1 тысяч попыток разместить рецензии на страницах сотни компаний, которые предпринимали мошенники.

Компания подчеркивает, что вердикт итальянского суда стал первым в своем роде.

"Мы считаем это постановление знаковым для интернета. Написание фальшивых отзывов всегда было мошенничеством, но это первый случай, когда мы отправили кого-то за это в тюрьму" — заявил вице-президент компании Брэд Янг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR и BP: Реализация проекта TAP завершится к 2020 году
Энергетика 12 сентября 18:34
Глава МИД Италии огорчен заявлением комиссара ООН по мигрантам
Европа 11 сентября 14:00
Глава МВД Италии обрушился на ООН с критикой из-за мигрантов
В мире 10 сентября 20:20
Челентано показал азербайджанцам, как любовь победила строптивость (ФОТО)
Культура 10 сентября 16:29
В Италии открылся пятизвездочный отель для кошек
Европа 9 сентября 20:46
У озера Комо в Италии нашли золотые монеты возрастом более 1,5 тысячи лет
Европа 8 сентября 17:19
Лента новостей
Спецпредставители Китая и США обсудили межкорейское урегулирование
США 08:55
Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости
Туркменистан 08:44
Раненому кандидату в президенты Бразилии сделают новую операцию
Другие страны 08:36
В Туркменистане снижены тарифы на Интернет для сельской местности
Туркменистан 08:21
Абэ изложил подход к заключению мирного договора с Россией
Россия 08:16
Министр обороны Турции обсудил с французским коллегой ситуацию в Сирии
Турция 07:45
Глава Центробанка рассказал об условиях перехода на режим таргетирования инфляции в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 07:09
Тайфун Barijat обрушился на побережье Китая
Китай 06:59
Тим Кук оценил объем продаж Apple
Бизнес 06:09