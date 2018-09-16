"АдГ" стала самой популярной партией на востоке Германии, показал опрос

16 сентября 2018 14:19 (UTC+04:00)

Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вновь поднялся после волнений в Хемнице, партия заняла первое место на востоке Германии, обогнав альянс ХДС/ХСС, свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения Emnid, проведенного для таблоида Bild, сообщает РИА Новости.

По данным опроса, на востоке страны АдГ поддержали 25% опрошенных. Рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель понизился, 24% респондентов заявили, что готовы проголосовать за него, 18% поддержали партию "Левые", 14% — Социал-демократическую партию Германии, 7% — Свободную демократическую партию, 6% — партию "Зеленые".

Однако на западе страны рейтинг альянса, напротив, повысился, его поддержали 31% опрошенных. Только 13% западных немцев заявили, что отдали бы свои голоса за АдГ. СДПГ (19%) остается второй политической партией в Западной Германии. За "Зеленых" готовы проголосовать 14%, за Свободную демократическую партию – 10%, за партию "Левые" — 8%.

Опрос был проведен с 6 по 12 сентября, в нем приняли участие 1978 человек.

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе националисты, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. Затем 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего националистов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории Германии.

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