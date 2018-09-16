На выборах в парламент Швеции победил правящий левый блок

Партии правящего "красно-зеленого блока" - Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия (ЛП) и Партия охраны окружающей среды (ПООС) выиграли с незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса - Умеренная коалиционная партия (УКП), партия "Либералы" (ПЛ), Христианско-демократическая партия (ХДП), Партия центра (ПЦ) - с результатом 40,7% против 40,2%, передаёт ТАСС.

Два блока разделяет лишь один мандат в парламент. Об этом свидетельствуют окончательные данные избирательной комиссии по состоявшимся 9 сентября в королевстве парламентским выборам, которые она распространила в воскресенье.

Расстановка политических сил выглядит следующим образом. СДРПШ получила 28,3% голосов избирателей, УКП - 19,8%, "Шведские демократы" - 17,5%, ПЦ - 8,6%, ЛП - 8,0%, ХДП - 6,3%, ПЛ - 5,5%, ПООС - 4,4%. Активность избирателей составила 87,2%, что является самым высоким показателем с 1985 года.

Окончательные результаты подтвердили предварительные: ни у одного из блоков нет собственного большинства в законодательном собрании. Число мест в риксдаге (парламенте) у "красно-зеленых" - 144, у правоцентристов - 143, у националистской "Шведские демократы" - 63.

24 сентября в парламенте будет избран спикер, а не позднее, чем через две недели после этого состоится голосование по кандидатуре премьер-министра для формирования правительства. Если она не будет поддержана большинством, то председатель парламента может выдвинуть нового претендента на этот пост. Всего он может предложить четыре кандидатуры, а случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы - через три месяца после последнего голосования.

Лидер СДРПШ и действующий премьер-министр Стефан Лёвен вновь призвал к надблоковому сотрудничеству. "Окончательные результаты выборов показывают, что мы, социал-демократы, стали самой большой партией, - отметил он в комментарии агентству ТТ. - Теперь все ответственные партии должны взять на себя ответственность за то, чтобы Швеция шла вперед. В этом процессе никто не сможет проводить политику своей партии. Но, работая вместе, мы можем сделать гораздо больше для нашей страны".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.