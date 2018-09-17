Меркель отправит в отставку главу контрразведки ФРГ

17 сентября 2018 12:39 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель решила, что глава контрразведки ФРГ (BfV) Ганс-Георг Маасен должен уйти в отставку, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции, передает РИА Новости.

Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, а руководство СДПГ потребовало от канцлера отправить Маасена в отставку.

Издание отмечает, что решение относительно судьбы Маасена было принято еще до запланированной на вторник кризисной встречи председателей партий "большой коалиции" в ведомстве канцлера.

По информации Welt, канцлер полагает, что Маасен более не подходит на должность руководителя контрразведки, так как своими заявлениями он вмешался в текущую политику.

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