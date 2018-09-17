В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

17 сентября 2018 13:52 (UTC+04:00)

Неизвестный напал с ножом на полицейского в парке на севере Брюсселя, для задержания злоумышленника полиции пришлось применять оружие, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе отдела по столичному району Иксель.

"Инцидент произошел в районе парке Максимильян, на шоссе д"Анвер. Сотрудник полиции получил легкое ранение при нападении с ножом. Его коллеги применили дубинки и газовые баллончики, чтобы нейтрализовать нападавшего, он продолжал угрожать, тогда пришлось применить оружие. Он также ранен", — сообщила сотрудница пресс-службы.

Обстоятельства инцидента и мотивы нападавшего устанавливает прокуратура.

Парк Максимильян, расположенный рядом с вокзалом, известен как место, где временно проживают мигранты.

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