Глава МВД Франции планирует вновь участвовать в выборах мэра Лиона

18 сентября 2018 11:05 (UTC+04:00)

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон планирует стать кандидатом на выборах мэра Лиона в 2020 году.

"Если до того момента у меня не обнаружат серьезное заболевание, я, скорее всего, стану кандидатом (на выборах мэра) в Лионе", — заявил министр в интервью газете Express, передает РИА Новости.

Коллон также отметил, что может оставить должность министра внутренних дел уже в 2019 году.

"Я не буду министром внутренних дел до последнего. Я думаю, что министры, которые хотят стать кандидатами на муниципальных выборах 2020 года, должны уйти из правительства после европейских выборов (в 2019 году)", — заключил глава МВД.

Прежде чем возглавить МВД Франции, 72-летний министр уже занимал должность мэра Лиона на протяжении 16 лет — с 2001 по 2017 годы.

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