В Австрии поезд столкнулся с автобусом

18 сентября 2018 12:02 (UTC+04:00)

Один человек погиб и 11 пострадали при столкновении поезда и рейсового автобуса в городе Грац на юго-востоке Австрии, сообщила во вторник полиция федеральной земли Штирия, передает РИА Новости.

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около 08.00. Поезд и рейсовый автобус столкнулись в Граце на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе.

"К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Других подробностей случившегося пока нет.

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