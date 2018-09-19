Президент Польши подтвердил готовность страны финансировать создание военной базы США

19 сентября 2018 02:25 (UTC+04:00)

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность республики взять на себя финансирование создания необходимой для американской военной базы инфраструктуры. Об этом, как передает ТАСС, он заявил во вторник в интервью Польскому телевидению.

Тема создания постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров Дуды с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Президент США заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы. По его словам, Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

Как признал Дуда, "стоимость размещения такой базы большая". "Мы уже давно заявили, что готовы... взять на себя финансовое обязательство по подготовке такого места", - сказал он, добавив, что американцы в свою очередь "возьмут на себя содержание базы".

Касаясь озвученной Трампом суммы в $2 млрд, Дуда подтвердил, что Варшава в такую сумму оценивает "стоимость подготовки функционирования базы". "И мы готовы на это", - сказал он.

"Я надеюсь, что такая база появится", - указал Дуда, подчеркнув, что это в интересах и Польши, и США.

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