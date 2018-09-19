Могерини поддержала идею провести саммит ЕС-ЛАГ

19 сентября 2018 22:38 (UTC+04:00)

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила о своей поддержке предложения провести совместный саммит ЕС и Лиги арабских государств для обсуждения, в том числе, вопросов миграции и сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил ранее в среду, что предложит лидерам ЕС на неформальных переговорах в Зальцбурге идею провести в начале следующего года в Египте саммит ЕС и Лиги арабских государств.

"Я поддерживаю идею Туска провести такой саммит, это предложение мы выдвигали еще два года назад, и это важно, потому что эта идея отвечает задачам развития партнерских отношений с государствами Средиземноморского региона. Мы обсудим это предложение", — сообщила Могерини журналистам в Зальцбурге перед началом неформальной встречи глав государств и правительств ЕС.

В Зальцбурге в среду и четверг пройдет неформальный саммит ЕС, одной из основных тем на котором станет миграция.

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