Лидеры Евросоюза договорились усилить борьбу с киберпреступностью

20 сентября 2018 19:13 (UTC+04:00)

Лидеры стран ЕС договорились на неформальном саммите в Зальцбурге усилить борьбу с киберпреступностью и дезинформацией, заявил на итоговой пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск, передает РИА Новости.

В четверг главы государств и правительства в числе прочего обсуждали блок вопросов, посвященных внутренней безопасности.

"По внутренней безопасности мы договорились о приоритетах по ближайшим действиям. Поэтому есть ясная решимость двигаться дальше в реализации, в качестве приоритета предложения ЕК по европейской пограничной службе. В то же время ясно, что есть вопросы, касающиеся суверенитета, а также размера пограничного агентства, и по ним еще предстоят обсуждения", - сообщил Туск.

"В дополнение мы договорились усилить борьбу со всеми видами киберпреступлений, манипулирования и дезинформации", - сказал Туск.

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