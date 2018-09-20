Приемлемых предложений по Brexit от ЕС не поступало - Мэй

20 сентября 2018 20:28 (UTC+04:00)

Великобритания пока не получила от ЕС предложения о будущей сделке по Brexit, которое бы ее устраивало, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге, передает РИА Новости.

"На данный момент нет встречного предложения, которое бы решало то, что нам нужно, и уважало бы целостность Соединенного Королевства, а также уважало бы итог референдума", - сказала она.

Премьер-министр напомнила, что Лондон будет готов покинуть ЕС без сделки, если не будет предложения, которое бы устраивало Великобританию. "Если не будет соглашения по сделке, приемлемого для Соединенного Королевства, то мы готовимся к no-deal", - сказала она журналистам.

Также Мэй отметила, что в ближайшее время Лондон представит ЕС свое предложение по границе с Ирландией.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Решение о следующем саммите ЕС по Brexit будет принято в октябре
Европа 18:12
Дипломаты Беларуси и Швеции обсудили взаимодействие по линии Беларусь-ЕС
Беларусь 10:15
Евросоюзу необходимо сформировать свою позицию по Brexit - Мэй
Европа 19 сентября 23:19
Могерини поддержала идею провести саммит ЕС-ЛАГ
Европа 19 сентября 22:38
Петиция о референдуме по итоговой сделке Brexit набрала 800 тысяч подписей
Европа 19 сентября 17:18
ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию
Европа 18 сентября 12:52
Лента новостей
В Азербайджане презентован интернет-портал www.enterpriseazerbaijan.com
Экономика 20:17
В Азербайджане изменены правила аренды сельхозземель
Общество 20:07
В Мэриленде три человека стали жертвами стрельбы
США 20:06
Турецкие власти оштрафовали Google на 15 миллионов долларов
Турция 19:52
Завтра в ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды
Общество 19:46
Зариф ответил на предложение США подписать новый договор
Ядерная программа 19:43
Более 500 сотрудников НАНА получили звание "Ветеран труда"
Общество 19:43
В Азербайджане завершилась акция по сдаче крови в день Ашура
Общество 19:43
Главком ВВС Израиля прибыл в Москву в связи с крушением Ил-20
Россия 19:37