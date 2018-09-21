В центральном регионе ФРГ объявили режим ЧС из-за горящего мха

21 сентября 2018 16:18 (UTC+04:00)

Чрезвычайная ситуация объявлена в регионе Эмсланд в федеральной земле Нижняя Саксония из-за лесных пожаров и задымления — дым от горящего мха распространился на территории более 100 квадратных километров, обсуждается эвакуация двух поселков, где проживают около тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал n-tv.

"Конкретный прогноз в настоящее время невозможен, но следует исходить из того, что распространение дыма и летящих искр продолжится", — сказал в прямом эфире n-tv представитель региона Райнхард Винтер, добавив, что "защита гражданского населения находится на первом месте, эвакуация не исключена".

Пожар начался более двух недель назад в результате ракетных тестов, проведенных немецким бундесвером.

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