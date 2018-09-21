Мэй: переговоры с ЕС по Brexit находятся в тупике

21 сентября 2018 18:53 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit находятся в тупике. Об этом она заявила в пятницу во время выступления по британскому телевидению, передает ТАСС.

"Вчера [глава Евросовета] Дональд Туск сказал, что наши предложения [по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия] подорвали бы единый рынок. Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как именно это бы произошло и не сделал никаких контрпредложений. Таким образом, мы находимся в тупике", - отметила она, добавив, что считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений. Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения, и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", - указала Мэй.

Кроме того, она предупредила, что ни при каких условиях не согласится с таким решением, когда Северная Ирландия при провале переговоров останется в едином рынке ЕС, что приведет к возникновению проходящей по Ирландскому морю границы между двумя частями Великобритании. "Это то, на что я никогда не соглашусь. Ни один британский премьер на это не согласится. Если ЕС полагает, что я так поступлю, то они совершают грубейшую ошибку".

Мэй также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны. Нам необходимо серьезное взаимодействие в решении двух больших проблем на переговорах. И мы к этому готовы", - отметила премьер.

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