Опрос: жители Германии считают Ангелу Меркель главной гордостью страны

23 сентября 2018 10:45 (UTC+04:00)

Согласно исследованию института Infratest dimap, в пятерку лидеров также вошли бывшие канцлеры Гельмут Шмидт, Вилли Брандт, Гельмут Коль и нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, передаёт ТАСС.

Жители Германии назвали канцлера Ангелу Меркель главной гордостью страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу газеты Welt am Sonntag.

Согласно опросу, Меркель поддержали 16% респондентов. В первую пятерку также вошли бывшие канцлеры Гельмут Шмидт (11%), Вилли Брандт (6%) и Гельмут Коль (6%). На пятом месте расположился нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (5%), до 2017 года возглавлявший министерство иностранных дел Германии.

Седьмое место занял тренер национальной футбольной сборной Йоахим Лёв (3%). Классик немецкой литературы Йоганн Вольфганг фон Гете оказался на восьмой строчке (2%).

Как сообщает газета, в анонимном телефонном опросе приняли участие 1047 немцев. Им предлагалось назвать до трех имен "представителей политики, экономики, науки, спорта или культуры, которыми можно особенно гордиться ввиду их значения [для Германии] в прошлом и настоящем". Примечательно, что 49% всех названных имен принадлежат политикам.

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