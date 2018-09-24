У берегов Испании за выходные обнаружили более 500 нелегальных мигрантов

24 сентября 2018 01:44 (UTC+04:00)

Более пятисот человек, пытавшихся добраться на резиновых лодках до берегов Испании, обнаружила Служба спасения на море за минувшие выходные, передает РИА Новости.

За субботу спасатели обнаружили десять лодок (всего 381 человек) у берегов Андалусии (южное побережье Средиземного мора Испании), еще одна лодка, в которой находились двенадцать человек, найдена у Балеарских островов. Об этом сообщила Служба спасения на море в Twitter.
За воскресенье спасатели нашли в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) две лодки, в которых находились 117 человек. Они были доставлены в Малагу.

Всего Средиземное море с начала года пересекли более 78 тысяч мигрантов (более 1700 человек погибли), при этом самое большое увеличение потока в этом году пришлось на Испанию – в эту страну через Средиземное море попали 34 238 мигрантов (погибли 359 человек). Миграционный поток в Испанию в текущем году вырос в три раза – с января по конец сентября 2017-го до Испании через Средиземное море добрались менее одиннадцати тысяч мигрантов из Африки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане задержаны до 120 незаконных мигрантов (ФОТО)
Происшествия 21 сентября 14:04
Италия предложила новую меру для стран ЕС, которые не принимают мигрантов
Европа 21 сентября 08:20
Переговоры Мадрида с Лондоном по Гибралтару планируют завершить в октябре
Европа 18 сентября 06:05
Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом
Европа 12 сентября 02:34
Испанские футболисты забили шесть безответных мячей в ворота хорватов в матче Лиги наций
Европа 12 сентября 01:20
Глава МИД Италии огорчен заявлением комиссара ООН по мигрантам
Европа 11 сентября 14:00
Лента новостей
Трамп назвал темы переговоров с Абэ
США 01:34
Президент Турции прибыл в Нью-Йорк
Турция 00:58
Власти Венесуэлы задержали еще троих подозреваемых в покушении на Мадуро
Другие страны 00:19
Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек
Другие страны 23 сентября 23:43
Осадки в Баку и некоторых регионах Азербайджана превысили месячные нормы
Общество 23 сентября 23:05
Турция откроет свое первое посольство в Парагвае
Турция 23 сентября 22:28
Хейли: В Сирии не применяют химическое оружие благодаря угрозам Трампа
США 23 сентября 22:09
Процесс реализации соглашения ОПЕК+ можно считать удовлетворительным - министр (ФОТО)
Энергетика 23 сентября 21:49
Не менее 18 человек погибли в результате нападения исламистов в ДР Конго
Другие страны 23 сентября 21:37