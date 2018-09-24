Еврокомиссия потребовала от Лондона вернуть в бюджет ЕС €2,7 млрд

24 сентября 2018 14:54 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Лондона в течение двух месяцев вернуть в бюджет ЕС €2,7 млрд, недополученных от сбора таможенных пошлин на китайские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

"На основании предложения еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, Еврокомиссия приняла решение направить Великобритании обоснованное мнение (требование со стороны Еврокомиссии к одной из стран Евросоюза о выполнении европейских норм) в связи с тем, что она не перевела в бюджет ЕС пошлины, полученные от импорта китайских товаров, как того требует европейское законодательство", - говорится в документе.

"Еврокомиссия подсчитала, что нарушение европейских норм Великобританией привело к потере европейским бюджетом €2,7 млрд (включая пеню и исключая себестоимость сбора пошлин) за период с ноября 2011 года до октября 2017 года. Великобритания также нарушила европейское законодательство по налогу на добавленную стоимость, что потенциально привело к дополнительным потерям бюджета", - говорится в заявлении ЕК.

Этот шаг стал вторым этапом процедуры устранения нарушений в отношении Великобритании в рамках расследования, начатого Еврокомиссией в марте 2018 года в отношении схем импорта в Соединенное Королевство текстильной продукции и обуви из Китая. Если в течение двух месяцев Лондон не выполнит требование Еврокомиссии, дело будет передано в Европейский суд юстиции.

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