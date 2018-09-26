Макрон: Франция не будет заключать сделок, не отвечающих Парижскому соглашению по климату

26 сентября 2018 02:20 (UTC+04:00)

Франция не будет заключать новые торговые соглашения, не отвечающие договоренностям по климату, достигнутым в Париже в 2015 году. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в рамках общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН французский президент Эмманюэль Макрон, передаёт ТАСС.

"Никакие большие торговые соглашения невозможны, если они не соответствуют Парижскому соглашению по климату", - сказал Макрон. По его словам, "Франция не будет продолжать коммерческие переговоры, если не будут учитываться договоренности по климату".

Единственной страной, вышедшей из Парижского соглашения, являются США. Это решение было принято летом 2017 года американским лидером Дональдом Трампом. Он утверждал, что документ перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Парижские договоренности были приняты 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, проходившего во французской столице. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии.

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