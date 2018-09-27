МИД Франции: КНДР останется угрозой миру, пока не закроет ракетно-ядерную программу

Военный потенциал КНДР останется весомой угрозой мировой безопасности до тех пор, пока Пхеньян окончательно не откажется от своей ракетно-ядерной программы. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР, сообщает ТАСС.

"Северная Корея по-прежнему представляет собой самую большую угрозу режиму нераспространения ядерного оружия в начале XXI века, и это - серьезный вызов нашей коллективной безопасности", - сказал он.

Как признал французский министр, наладившиеся в этом году активные дипломатические контакты КНДР с Южной Кореей и США "позволили снизить напряженность на Корейском полуострове". "Вместе с тем мы не должны упускать из виду, что, пока Северная Корея не откажется от своих ракетной и ядерной программ, они будут оставаться угрозой для региона и всего мира. Приоритетной задачей нашего Совета [Безопасности] должно быть принуждение Северной Кореи к обозначению серьезных намерений и совершению осязаемых шагов в сторону отказа от своих устремлений к созданию работоспособного ядерного арсенала", - указал Ле Дриан.

Глава французской дипломатии также напомнил, что КНДР до сих пор "не ратифицировала Конвенцию об отказе от химического оружия и сохраняет военный потенциал в химической и биологических сферах". "Таким образом, несмотря на снижение напряженности, которую необходимо приветствовать, эта ситуация остается угрозой для мировой безопасности. И пока работы над северо-корейской ракетно- ядерной программой будут продолжаться, любой инцидент может вызвать эскалацию, - добавил министр. - Кроме того, пока эта программа продолжается, всегда сохраняется риск вторичного распространения - из Северной Кореи в другие страны или негосударственные образования".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.