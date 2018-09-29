В Бельгии пересмотрят решение о новых правилах работы СМИ в институтах ЕС

29 сентября 2018 11:41 (UTC+04:00)

Власти Бельгии согласились пересмотреть решение о взимании с журналистов, освещающих в Брюсселе деятельность Евросоюза, так называемого сбора за безопасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию международной прессы (API).

Власти Бельгии с 1 июня впервые обязали всех работающих в королевстве местных и иностранных журналистов выплачивать в каждом полугодии по 50 евро за прохождение ими проверок безопасности, проводимых бельгийской службой безопасности, в том числе при освещении саммитов ЕС. Данное решение вызвало критику как со стороны журналистских союзов, так и Еврокомиссии.

"Бельгийские власти согласились пересмотреть свое решение. Это означает, что при освещении октябрьского и декабрьского саммитов ЕС плата за безопасность с журналистов взиматься не будет", — сказал собеседник агентства.

API и Ассоциация профессиональных журналистов Бельгии (AGJPB) ранее совместно направили письмо в правительство Бельгии, в котором призвали власти отказаться от взимания с представителей СМИ платы за прохождение проверок безопасности в институтах ЕС.

Новый регламент, прежде всего, бьет по карману сотен внештатных журналистов, освещающих деятельность институтов ЕС.

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