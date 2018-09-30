В Македонии за четыре часа до завершения референдума явка не достигла 25%

30 сентября 2018 18:10 (UTC+04:00)

Явка на консультативном референдуме о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС до 15.00 составила 22,8%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики, передает РИА Новости.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

Явка на македонском референдуме имеет особое значение из-за бойкота плебисцита со стороны противников соглашения Скопье и Афин.

"Явка на 15.00 составила 22,8%", - сообщил избирком. Отмечается, что волеизъявление проходит мирно, без значимых инцидентов и нарушений.

Председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.

По данным ГИК, точное число граждан, обладающих правом голоса — 1 миллион 806 тысяч 336 человек. Волеизъявление проходит с 7.00 до 19.00. Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита следят около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Македонии начался референдум о переименовании страны
Европа 09:50
Президент Македонии призвал к бойкоту референдума о переименовании страны
Другие страны 27 сентября 22:12
Президент Македонии объявил бойкот референдуму о переименовании страны
Европа 23 сентября 19:04
Петиция о референдуме по итоговой сделке Brexit набрала 800 тысяч подписей
Европа 19 сентября 17:18
Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США
Европа 17 сентября 17:09
Лидер греческой оппозиции назвал соглашение по названию Македонии позорным
Европа 16 сентября 16:32
Лента новостей
В Индонезии авиадиспетчер во время землетрясения ценой жизни спас лайнер
Другие страны 19:03
Турция готова оказать всяческую помощь Индонезии – Эрдоган
Турция 17:57
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в двустороннем и многостороннем порядке будет и впредь развиваться и расширяться
Политика 17:31
ЕС выделит 1,5 млн евро помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии
Другие страны 17:13
В море у берегов Испании обнаружили более 450 нелегальных мигрантов
Европа 17:05
Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Европа 16:51
Азербайджан и Армения сохранили прежний формат переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - политолог
Точка зрения 16:29
Японцы установили рекорд, собрав из рисовых крекеров мозаику "Мона Лизы" (ФОТО)
Другие страны 16:23
Прикаспийский регион может превратиться в один из стратегических энергетических узлов международного значения - президент Туркменистана
Туркменистан 16:09