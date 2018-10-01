ЕС может оштрафовать Facebook из-за взлома данных на $1,6 млрд

1 октября 2018 15:55 (UTC+04:00)

Регулятор ЕС по защите персональных данных может оштрафовать Facebook на сумму до 1,6 миллиарда долларов в связи со взломом данных, о котором стало известно в пятницу. Хакеры поставили под угрозу аккаунты более 50 миллионов пользователей сети. Штраф может быть наложен, если регуляторы решат, что компания нарушила новый жесткий закон блока о частной информации, сообщает в понедельник ПРАЙМ cо ссылкой на Dow Jones.

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC), которая для Facebook является в Европе лидирующим регулятором по защите данных, в субботу сообщила, что запросила у компании больше информации о природе и масштабе взлома, в том числе о том, какие европейские граждане пострадали.

В заявлении регулятор указал, что "обеспокоен тем фактом, что взлом был выявлен во вторник и затронул много миллионов аккаунтов, но Facebook на момент заявления так и не смогла прояснить природу взлома и риски для пользователей".

Представитель Facebook в воскресенье сказала, что компания ответит на последовавшие от ирландской DPC вопросы и будет уведомлять регуляторов о дальнейшем развитии ситуации. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг в пятницу заявил, что социальная сеть серьезно относится ко взлому и до сих пор пытается выяснить множество подробностей насчет масштаба и влияния случившегося.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британский бизнес изложил Терезе Мэй приоритеты в переговорах по Brexit
Европа 09:17
ЕС выделит 1,5 млн евро помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии
Другие страны 30 сентября 17:13
Пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook
В мире 30 сентября 03:14
Маск и Цукерберг потеряли из-за падения акций 3,5 млрд долларов
В мире 29 сентября 13:03
ЕС разработает механизм для работы с Ираном
Иран 29 сентября 09:13
Facebook нашла уязвимость в системе безопасности
ИКТ 29 сентября 05:45
Лента новостей
В Казахстане пройдет заседание Всемирного нефтяного совета
Казахстан 17:20
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом в Баку
Происшествия 17:11
Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост
Грузия 17:11
В Азербайджане началась регистрация на очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 17:08
Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма
Беларусь 17:06
Глава минфина Британии обещает поддержать экономику в случае недостижения сделки по Brexit
Европа 17:03
TAP о ходе строительства микротоннеля в Италии
Энергетика 17:01
Saudi Aramco может привлечь до $50 млрд на покупку доли в нефтехимической SABIC
Арабские страны 17:00
PASHA Bank первым в Азербайджане перешел на облачное решение по управлению персоналом SAP SuccessFactors
Бизнес 16:59