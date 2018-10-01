ЕС может оштрафовать Facebook из-за взлома данных на $1,6 млрд

Регулятор ЕС по защите персональных данных может оштрафовать Facebook на сумму до 1,6 миллиарда долларов в связи со взломом данных, о котором стало известно в пятницу. Хакеры поставили под угрозу аккаунты более 50 миллионов пользователей сети. Штраф может быть наложен, если регуляторы решат, что компания нарушила новый жесткий закон блока о частной информации, сообщает в понедельник ПРАЙМ cо ссылкой на Dow Jones.

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC), которая для Facebook является в Европе лидирующим регулятором по защите данных, в субботу сообщила, что запросила у компании больше информации о природе и масштабе взлома, в том числе о том, какие европейские граждане пострадали.

В заявлении регулятор указал, что "обеспокоен тем фактом, что взлом был выявлен во вторник и затронул много миллионов аккаунтов, но Facebook на момент заявления так и не смогла прояснить природу взлома и риски для пользователей".

Представитель Facebook в воскресенье сказала, что компания ответит на последовавшие от ирландской DPC вопросы и будет уведомлять регуляторов о дальнейшем развитии ситуации. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг в пятницу заявил, что социальная сеть серьезно относится ко взлому и до сих пор пытается выяснить множество подробностей насчет масштаба и влияния случившегося.

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