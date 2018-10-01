Глава минфина Британии обещает поддержать экономику в случае недостижения сделки по Brexit

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд пообещал поддержать британскую экономику в случае недостижения сделки по Brexit c Евросоюзом. Об этом он заявил, выступая на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, сообщает в понедельник ПРАЙМ.

Министр отметил, что Британия готовится к возможному варианту недостижения сделки по условиям Brexit c Брюсселем. Однако минфин имеет достаточно ресурсов, чтобы поддержать экономику страны, если это произойдет, добавил он.

"Я хочу, чтобы вы не сомневались, что я сохраню достаточно "финансовой мощи", чтобы поддержать нашу экономику, если это произойдет", — заявил Хаммонд, сорвав аплодисменты зала.

Также министр сообщил, что, несмотря на некоторые газетные публикации, которые обвиняют его в "слабой приверженности" Brexit, он остается оптимистом и верит в лучшее будущее Великобритании и экономики после выхода из ЕС. "Я отношусь с энтузиазмом к тем изменениям, которые грядут, и к той пользе, которую получит наше общество", — подчеркнул Хаммонд.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.

Напомним, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.