Бюджетный курс Италии вызывает беспокойство, заявил глава Еврогруппы

1 октября 2018 22:58 (UTC+04:00)

Бюджетный курс Италии вызывает обеспокоенность, заявил глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Марио Сентено на пресс-конференции после заседания совета, передает РИА Новости.

"Ситуация в Италии не стояла на повестке дня сегодня, однако недавние заявления итальянского правительства вызвали беспокойство по поводу его бюджетного курса… Мы все связаны евро, и нам необходима крепкая политика, чтобы защищать его. Итальянское правительство должно показать, что у него есть заслуживающий доверия и устойчивый бюджетный план", — сказал он.

Италия должна будет представить на рассмотрение Еврокомиссии полный проект своего бюджетного плана к 15 октября, как и другие страны ЕС.

"Мы, конечно, вернемся к этому вопросу", — заключил глава Еврогруппы.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. В будущий бюджет страны заложены повышение минимального уровня пенсий, введение пособия для безработных и неимущих, а также снижение налоговой нагрузки для небольших компаний и граждан с невысокими доходами. Предположительно, эти изменения обойдутся бюджету в 33,5 миллиарда евро, из которых 27,2 миллиарда окажутся в его дефицитной доле.

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