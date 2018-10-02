Мэй: После Brexit Британия будет отдавать приоритет высококвалифицированным иммигрантам

Высококвалифицированные работники, вне зависимости от тех стран, откуда они прибыли, будут пользоваться приоритетным правом на работу в Соединенном Королевстве после Brexit. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вечером в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Это будет система, базирующаяся на квалификации, когда значение будет иметь профессиональное мастерство работников, а не то, откуда они приехали. Эта система будет обращена ко всему миру и станет привлекать людей с теми профессиональными навыками, которые нам необходимы", - приводит слова премьера агентство Reuters. Мэй дала при этом понять, что практике привлечения низкоквалифицированной рабочей силы после выхода страны из ЕС будет положен конец.

По словам Мэй, нынешней осенью будет опубликована "Белая книга" (информационный правительственный документ, предшествующий законопроекту) с изложением основных положений иммиграционной политики страны. Собственно же закон появится уже в следующем году.

Консультативный комитет по миграции, который является независимым органом, дающим рекомендации правительству Соединенного Королевства, распространил в сентябре доклад, в котором заявил, что после Brexit Великобритания не должна отдавать каких-либо предпочтений мигрантам из стран Европейского союза.

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