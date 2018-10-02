Премьер Эстонии обсудит в Европарламенте будущее Европы

2 октября 2018 21:46 (UTC+04:00)

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник отправляется в Страсбург, где на заседании Европейского парламента в среду обсудит с депутатами будущее Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ратас в своем выступлении расскажет о важности единства Европейского союза и его влиянии на мировую экономику, о необходимости укрепления внутренней и внешней безопасности, а также о борьбе с популизмом.

"Европейский союз не может надеяться как на нечто само собой разумеющееся, что наши идеалы и интересы будут защищены. Нам следует самостоятельно их отстаивать. Для нашего будущего важно, в какой мере мы можем оказывать совместное влияние на остальной мир. Нам нужен активный Европейский союз, который защищает своих граждан и членов, однако не менее важно, чтобы граждане и государства ЕС также отстаивали интересы Европейского союза", — цитирует Ратаса пресс-служба.

В среду утром эстонский премьер встретится с председателем Европарламента Антонио Таяни. Затем он выступит с речью перед депутатами Европейского парламента на тему будущего Европы, после чего последует дискуссия с членами парламента и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Ратас также планирует встретиться в Страсбурге с председателем фракции социал-демократов и демократов Европейского парламента Удо Буллманном, возглавляющим фракцию Европейской народной партии Манфредом Вебером, председателем фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадтом и сопредседателями фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ска Келлер и Филиппом Ламбертом.

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