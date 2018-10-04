Рабочая группа Польши и США изучает вопросы размещения базы "Форт Трамп"

4 октября 2018 19:06 (UTC+04:00)

Рабочая группа военных ведомств Польши и США приступила к изучению подробностей размещения в Польше американской военной базы, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в четверг в Брюсселе после встречи министров обороны НАТО, передает РИА Новости.

Блащак рассказал, что в Брюсселе общался с министром обороны США Джеймсом Мэтиссом.

"Он сказал мне, что Пентагон интенсивно работает над предложением Польши, касающимся постоянных американских баз в Польше. Мы очень интенсивно работаем над достижением общей цели. Я уже запланировал очередной визит в Вашингтон", - сказал Блащак.

"Рабочая группа из экспертов Пентагона и Министерства национальной обороны Польши уже начала работу, касающуюся подробностей. Министр Мэттис тоже сказал, что очень интенсивно идет работа американской стороны над анализом подробностей", - добавил он.

При этом Польша и США пока официально не информировали партнеров по НАТО о планах касательно "Форт-Трамп". По словам польского министра, с коллегами по НАТО в Брюсселе "мы не говорили на тему Форт-Трамп". "Мой разговор только с Джеймсом Мэттисом касался этой темы. Это польско-американский проект, который по-прежнему находится на этапе подготовки", - сказал он.

"С моей стороны есть полная заинтересованность, этому были посвящены три визита в Вашингтон, очередной визит в Вашингтон тоже будет посвящен этому делу. Когда мы достигнем общей позиции, тогда, конечно, проинформируем союзников", - заявил Блащак.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

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