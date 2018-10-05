Посол ЕС в Ираке отравился питьевой водой

Посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа отравился загрязненной питьевой водой в городе Басре на юге страны, передает РИА Новости.

"Этим утром (в четверг – ред.) я почувствовал себя плохо и был вынужден отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой", — написал посол в Twitter.

Дипломат также пошутил, что не планировал выражать свою солидарность с жителями Басры до таких пределов. "Но теперь, конечно, я разделяю ваши чувства", — добавил он. В середине сентября сообщалось, что в провинции Басра из-за некачественной питьевой воды отравились не менее 27 тысяч человек.

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