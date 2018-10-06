Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Сицилии

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в субботу недалеко от вулкана Этна в провинции Катания на итальянском острове Сицилия. Об этом, как пишет РИА Новости,сообщило агентство ANSA.

По его данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 9 км.

Агентство уточняет, что к настоящему моменту сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В июле сообщалось о том, что ученые зафиксировали новую сейсмическую активность в районе вулкана Этна - расположенного на Сицилии крупнейшего действующего вулкана Европы.

В последний раз извержение вулкана Этна произошло в марте 2017 года. Тогда пострадали 10 человек.

Вулкан Этна находится под постоянным мониторингом, и, как правило, его активность не представляет опасности для населения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.