Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Сицилии

6 октября 2018 07:17 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в субботу недалеко от вулкана Этна в провинции Катания на итальянском острове Сицилия. Об этом, как пишет РИА Новости,сообщило агентство ANSA.

По его данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 9 км.

Агентство уточняет, что к настоящему моменту сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В июле сообщалось о том, что ученые зафиксировали новую сейсмическую активность в районе вулкана Этна - расположенного на Сицилии крупнейшего действующего вулкана Европы.

В последний раз извержение вулкана Этна произошло в марте 2017 года. Тогда пострадали 10 человек.

Вулкан Этна находится под постоянным мониторингом, и, как правило, его активность не представляет опасности для населения.

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