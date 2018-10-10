ЕС и Великобритания сблизили позиции по Brexit

10 октября 2018 12:48 (UTC+04:00)

Брюссель больше не требует от Лондона новых предложений по ирландской границе - вопросу, который оставался одной из ключевых проблем переговоров между ЕС и Великобританией. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, стороны ведут прямые переговоры с целью достичь предварительного соглашения к саммиту ЕС, который пройдет 17-18 октября в бельгийской столице. При этом ранее телеканал ITV сообщил, что советнику британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам взаимоотношений с ЕС Оливеру Роббинсу удалось достичь с главным переговорщиком со стороны Брюсселя Мишелем Барнье существенного прогресса в вопросе о будущем североирландской границы.

Важной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны идти до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить парламенты всех государств Евросоюза, Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit произойдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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