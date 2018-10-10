В Словакии упал военный самолет

10 октября 2018 23:28 (UTC+04:00)

Учебный самолет ВВС Словакии L-39 потерпел аварию в районе военной авиабазы Слиач в центральной части страны во второй половине дня в среду, оба пилота успели катапультироваться, сообщил журналистам глава военного ведомства Петер Гайдош, пишет РИА Новости.

"Два учебных самолета L-39 проводили учения в воздушном просторе в районе авиабазы Слиач. После одного из маневров один из самолетов потерял управление и упал на землю", - сказал министр, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По его словам, причиной аварии стал выход из строя мотора самолета. "Обоим находившимся в авиамашине пилотам удалось катапультироваться, до этого они направили самолет в нежилой район", - отметил глава словацкого военного ведомства.

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