Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды в ЕС

Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования одноразовых пластиковых изделий, сообщает Интерфакс со ссылкой на Европарламент.

Запрет коснется изделий, "на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде", — уточняется в релизе, где также упомянуты пластиковые тарелки и столовые приборы, которые предлагают запретить с 2021 года.

Использование изделий, для которых отсутствует альтернативные варианты, в ЕС предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам относятся, к примеру, одноразовые коробки и контейнеры для еды, десертов и мороженого.

Доклад с предложениями будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября, сообщается в релизе.

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