В Бельгии началось голосование на местных выборах

Стартовавшие в воскресенье в Бельгии местные выборы, на которых 8 миллионам избирателей предстоит из 19,5 тысячи кандидатов выбрать представителей в 580 муниципальных советов, покажут реальный расклад политических сил перед судьбоносными федеральными выборами весной 2019 года: особое внимание будет приковано к результатам выступающих против массовой иммиграции политиков и предпочтениям молодежи, передает РИА Новости.

В Бельгии многие политики федерального и регионального уровней участвуют также и в местных выборах, поэтому интригой голосования станет оценка доверия избирателей к наиболее активным в стране политическим силам и персоналиям. Нынешняя федеральная правительственная коалиция состоит из либеральных партий "Реформаторское движение" (MR) и "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD), а также фламандской националистической N-VA и фламандских христианских демократов (CD&V).

По итогам предыдущих выборов в местные органы власти губернатором крупнейшего в стране города Антверпена, который долгие годы управлялся социалистами, стал лидер "Нового фламандского альянса" (N-VA) Барт де Вевер. Голосование в Антверпене рассматривается многими наблюдателями как репетиция будущих общенациональных выборов в миниатюре, учитывая, что N-VA состоит здесь в коалиции с теми же либералами из Open Vld и христианскими демократами из CD&V.

Голосование в Бельгии является не только правом, но и обязанностью, за уклонение от которой предусмотрены вполне конкретные санкции. Без уважительной причины, которая в случае разбирательств должна быть подтверждена судом, штраф может составить от 30 до 80 евро за первое неоправданное отсутствие и от 60 до 200 евро за "рецидив". Законом также предусмотрено, что если в течение 15 лет избиратель голосовал не более четырех раз, то ему грозит исключение из списков избирателей на десятилетний период, в течение которого будет невозможным какое-либо назначение или продвижение по службе в госорганах.

Обязанностью является и участие в работе избирательных комиссий, если гражданину пришла соответствующая повестка от местных властей. Неявка без уважительной причины для этой категории составит 250 евро. Власти предостерегают от попыток предоставить в качестве объяснений "обострение" заболеваний именно 14 октября, обещая проверить их обоснованность.

Реальная практика привлечения избирателей к ответственности за эти нарушения не столь обширна, поскольку судебные органы, в силу загруженности, не рассматривают подобные дела как приоритетные. Согласно опросам в преддверии выборов, доля тех, кто не пришел бы голосовать, если бы такой обязанности не было, могло бы достичь в среднем 38%. В последние годы, согласно статистике, интерес к политике снижается, и несмотря на риск быть оштрафованными, часть избирателей не голосует. В 2012 году в Брюсселе этот показатель составил 17%, в Валлонии — 12,3% и во Фландрии — 8,5 %. При этом в провинции избиратели намного более мотивированы, чем в крупных городах.

Строгость избирательного законодательства "компенсируется" тем, что включенным в список избирателей гражданам предоставляется возможность так называемого "нулевого" голосования, когда избиратель формально выполняет свой гражданский долг, но не обозначает выбор в пользу конкретного кандидата. Этот вид голосования отличается от признанных недействительными бюллетенями, заполненными, например, с ошибками или с недопустимыми пометками на полях.

Голосовать могут также и иностранцы, которые зарегистрировались в качестве избирателей: в Брюсселе таких насчитывается уже почти 50 тысяч человек, всего по стране – 130 тысяч. Возросло за последние годы число кандидатов из иммигрантской среды: во фламандских городах они составляют свыше 14%.

Чтобы помочь избирателю добраться до участка, проезд в автобусах во франкоязычной Валлонии в воскресенье будет бесплатным. Без оплаты можно будет добраться до места голосования и на железнодорожном транспорте.

Голосующим не советуют делать селфи в кабинках и тем более устраивать трансляции в социальных сетях, потому что голосование, по закону, должно оставаться тайным. За нарушение этой тайны предусмотрен штраф в размере до 500 евро. Совет особенно ценен, если учитывать, что на участках ждут свыше 600 тысяч молодых избирателей, которые воспользуются этим правом впервые.

Особенностью этих выборов станет отсутствие единого для страны метода голосования: если столичный Брюссельский район, 163 фламандские коммуны и германоязычная часть Бельгии предпочли электронную систему, то франкоязычная Валлония вернулась к бумажной, что потребовало увеличения числа избирательных участков и, как следствие, членов комиссий.

Внедрением автоматизированного голосования довольны далеко не все, особенно после прецедента 2014 года, когда при проведении выборов в Брюсселе произошел компьютерный сбой при подсчете голосов, в результате чего окончательные результаты были обнародованы со значительным опозданием и с потерей ряда данных. Тогда обвинять во всем "российских хакеров" было еще не в моде, поэтому несколько не избравшихся кандидатов пытались судиться и требовать проведения повторного голосования.

В этом году еще даже до того, как выборы начались, глава военной разведки Клод ван де Воорде уже выразил в прессе опасения относительно рисков "недружественной киберактивности" со стороны РФ, не обосновав их никакой конкретикой. Но вопросы к электронному голосованию высказывали сами бельгийские избиратели, например, из ассоциации PourEVA.

По их мнению, власти не вынесли никакого урока из произошедшего четыре года назад. Чиновники парируют, что на этот раз для подстраховки избирателям будут выдавать специальные билеты, подтверждающие факт электронного голосования. Однако, отвечает им ассоциация, на билетах будет напечатан всего лишь QR-код, который ни о чем не говорит рядовому избирателю, и обрабатывать его в конечном счете все равно будет машина, а не человек.

"Во Фландрии закон вообще не предусматривает подсчета таких билетов. В Брюсселе в новом постановлении, регулирующем эту форму голосования, говорится, что председатель главной комиссии должен будет провести вручную пересчет результатов выборов на избирательном участке по коммунам. Однако оно не предусматривает участия избирателей, помимо председателя, в этой операции. Оно даже не говорит, что делать в случае разницы в результате по сравнению с электронным подсчетом", — объяснили в ассоциацию свою позицию.

"С нашей точки зрения, такая электронная система голосования с бумажным следом может быть приемлема, согласно критериям демократических выборов, только в том случае, если учет, обработка и суммирование голосов будут поставлены под эффективный контроль граждан–избирателей, а не, фактически, только техников, независимо от того, принадлежат ли они частным компаниям или являются государственными служащими", — полагает ассоциация.

За электронным голосованием в Брюсселе будут наблюдать международные делегации из пяти стран: Эстонии, Украины, Туниса, Южной Кореи и Канады.

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