В тюрьме Сан-Ремо произошел бунт заключенных

14 октября 2018 14:24 (UTC+04:00)

Бунт заключенных произошел минувшей ночью в тюрьме североитальянского города Сан-Ремо, сообщил в воскресенье секретарь лигурийской областной организации профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Sappe Микеле Лоренцо, передаёт РИА Новости.

Более 40 заключенных еще в субботу вечером начали протестовать против условий содержания в тюрьме, камеры которой давно переполнены. Первоначально они выражали протест цивилизованными методами, однако около двух часов ночи во внутренний двор тюрьмы полетели телевизоры, предметы мебели и домашнего обихода, газовые баллоны, а также зажженные промасленные простыни.

В тюрьму срочно были вызваны директор и его помощники. Тем не менее, бунт в пенитенциарном учреждении продолжался еще около четырех часов. После длительных переговоров администрации удалось убедить заключенных прекратить беспорядки и изолировать зачинщиков бунта.

В тюрьме Сан-Ремо могут одновременно содержаться не более 190 заключенных, однако в последние месяцы там находятся около 270 человек. По словам Лоренцо, ситуация в данном пенитенциарном учреждении демонстрирует полный провал деятельности тюремной администрации. Он попросил вмешаться в дело министра юстиции Италии Альфонсо Бонафеде, поскольку положение в других тюрьмах Лигурии также вызывает серьезную озабоченность.


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