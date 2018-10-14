В Ватикане канонизировали папу римского Павла VI и архиепископа Ромеро

Папа римский Павел VI (Джованни Баттиста Монтини), занимавший Апостольский престол с 1963 по 1978 годы, и архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро, убитый правыми боевиками во время богослужения в 1980 году, канонизированы в воскресенье в Ватикане, передает РИА Новости.

Латинскую формулу, которой по традиции совершается прославление в лике святых, под громкие аплодисменты тысяч верующих папа римский Франциск произнес в 10.35 (11.35 мск) перед началом воскресной торжественной мессы на площади святого Петра в Ватикане.

Вместе с папой Монтини и Ромеро канонизированы еще пятеро блаженных — итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкая монахиня Мария Катарина Каспер и испанская сестра Назария Игнасия Святой Терезы Иисуса, а также набожный мирянин Нунцио Сулприцио, скончавшийся от неизлечимой болезни в возрасте 19 лет.

Перед богослужением папа римский поприветствовал прибывших по случаю канонизации в Ватикан президентов Италии, Сальвадора, Панамы, Чили, вице-президентов Гондураса, Тайваня, Уганды, супругу бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Софию, представителей других стран, а также великого магистра Суверенного Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре и бывшего архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса.

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