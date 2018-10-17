Мэй прокомментировала ситуацию с выходом Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что пока о "смерти" предложенного ею плана по условиям выхода Великобритании из ЕС речи не идет, передает в среду РИА Новости.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Недавно переговоры с ЕС зашли в тупик после того, как европейские страны отвергли предложенный британским премьером так называемый "план Чекерс". План, согласованный британским правительством в загородной резиденции премьера Чекерс, предусматривал сохранение зоны свободной торговли после Brexit и введение взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означало некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.

В среду в парламенте политический оппонент Мэй, лидер лейбористов Джереми Корбин задал ей вопрос, не свидетельствует ли тот факт, что премьер не упомянула о "плане Чекерс" в своей недавней речи на съезде Консервативной партии, о том, что план "мертв", Мэй резко ответила: "Нет".

Она продолжила настаивать на том, что ей удалось достичь на переговорах с ЕС "значительного прогресса", и что она по-прежнему рассчитывает на хорошие условия соглашения по Brexit.

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