Премьер Британии считает достижимой договоренность о Brexit

17 октября 2018 20:38 (UTC+04:00)

Премьер Великобритании Тереза Мэй считает, что договоренность об условиях отделения Великобритании от Евросоюза достижима, включая вопрос ирландской границы, передает РИА Новости.

"Я думаю, что сделка достижима, и сейчас время, чтобы это произошло", - сказала она после приезда на первый день саммита ЕС, где планируется обсуждение Brexit.

Мэй напомнила, что уже согласовано большинство вопросов, которые должны войти в договор об отделении страны от Евросоюза. Нерешённой остаётся проблема ирландской границы, однако и её, по мнению премьера, можно разрешить.

"Сделка в интересах не только Соединенного Королевства, но и Евросоюза", - заявила Мэй.

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