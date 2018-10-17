ЕС продолжает готовиться ко всем сценариям Brexit - премьер Бельгии

17 октября 2018 21:51 (UTC+04:00)

Европейские страны продолжают готовиться ко всем возможным сценариям в переговорах с Британией о выходе из ЕС, в том числе к отсутствию соглашения, заявил в среду журналистам перед саммитом в Брюсселе премьер Бельгии Шарль Мишель, передает РИА Новости.

"Мы работаем над всеми вариантами, в том числе и отсутствия соглашения, это ответственность европейских стран — быть готовыми к разным сценариям. Но наше предпочтение, конечно, состоит в том, чтобы получить договор. Однако мы видим, какие сложные переговоры, и будем сегодня внимательно слушать (главного переговорщика от ЕС) Мишеля Барнье и (премьера Великобритании) Терезу Мэй", — сообщил бельгийский премьер.

При этом он отметил, что переговоры должны позволить достичь таких решений, которые затем были бы одобрены британским парламентом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Британии считает достижимой договоренность о Brexit
Европа 20:38
Мэй прокомментировала ситуацию с выходом Великобритании из ЕС
Европа 17:18
Тегеран заинтересован в развитии отношений с Амстердамом
Экономика 14:33
Британская компания намерена создать в Ташкенте бизнес-парк
Бизнес 10:00
Лидеры стран Евросоюза обсудят ускорение подготовки к Brexit
Европа 16 октября 20:01
В Эстонии готовят законопроект о применении искусственного интеллекта
Европа 16 октября 17:11
Лента новостей
Twitter опубликовал базу аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации
В мире 22:36
Председатель Сената Италии прибыла с официальным визитом в Азербайджан
Политика 22:23
Министр обороны Азербайджана встретился со своим чешским коллегой (ФОТО)
Политика 22:08
США запросили у Турции данные по делу об исчезновении саудовского журналиста
США 21:21
На ирано-пакистанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,7
Общество 21:21
В отчете ВЭФ о конкурентоспособности отражена устойчивость экономики Азербайджана - депутат
Политика 21:02
Завтра начнется восстановление просевшей дороги в центре Баку - госагентство
Общество 20:50
Генсек ООН немедленно начнет консультации для поиска замены де Мистуре
В мире 20:48
Необходимо переселить людей, проживающих в Баку в зонах оползней - НАНА
Общество 20:42