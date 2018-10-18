Главы 27 стран ЕС призвали Барнье продолжить усилия по сделке по Brexit

18 октября 2018 01:26 (UTC+04:00)

Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран призвали переговорщика от ЕС Мишеля Барнье продолжить прилагать усилия по достижению договоренности о Brexit, сообщил РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

В среду в Брюсселе прошла встреча лидеров остающихся в союзе стран по Brexit.

"Лидеры 27 стран ЕС призывают переговорщика ЕС продолжить его усилия по достижению соглашения в соответствии с ранее одобренными указаниями Евросовета", — сказал он.

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