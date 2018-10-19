Основная пленарная сессия саммита АСЕМ пройдет в Брюсселе

Основная пленарная сессия XII саммита Форума "Азия - Европа" (АСЕМ) пройдет в резиденции Европейского совета в Брюсселе. В нем примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии. Делегацию России на этом форуме представляет глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает в пятницу ТАСС.

Согласно опубликованной Советом ЕС повестке дня, его основными темами станет развитие многосторонней системы международных отношений, актуальные мировые и региональные проблемы, вопросы безопасности, включая борьбу с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, принципы устойчивого экономического развития и сбалансированной международной торговли, а также противодействие глобальному изменению климата и вопросы прав человека.

Как заявил на торжественной церемонии открытия этой встречи председатель Европейского совета Дональд Туск, Европа и Азия должны объединиться, поскольку только вместе они могут ответить на общие вызовы.

"Глобальное изменение климата, которое больше не является теоретической угрозой, торговые войны, распространение оружия массового уничтожения, включая ситуацию на Корейском полуострове и Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, или попытки дестабилизации наших обществ - ответ на эти проблемы может быть только совместным", - отметил он.

Туск признал, что у собравшихся в Брюсселе глав 51 страны Европы и Азии есть разногласия, но призвал участников саммита достичь взаимопонимания по ключевым проблемам, стоящими перед Евразией.

"Важно понимать, что нам необходим мир с общими правилами, альтернативой которому является хаос", - заявил Туск. Он выразил надежду, что саммит АСЕМ сможет принять общее итоговое заявление по всем этим вопросам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила в четверг, что встреча лидеров Европы и Азии не направлена против Америки.

"Мы не организовываем встречи против кого-то. Это не европейский стиль. Мы будем обсуждать все ключевые вопрос отношений Азии и Европы: торговля, климат, права человека", - сказала она, отвечая на вопрос намерены ли участники саммита координировать действия против различных торговых санкций США.

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