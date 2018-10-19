ЕС надеется в скором будущем выработать механизм обхода антииранских санкций США

Евросоюз надеется уже в ближайшие недели выработать механизм обхода санкций США по Ирану, который позволит покупать иранскую нефть и вести легальный бизнес с этой страной, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает в пятницу ИРНА.

"Мы представили эту идею на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Страны ЕС работают сейчас над конкретикой по установлению этого механизма, и я уверена, что работа будет продолжена успешным образом в ближайшие недели", — сообщила она в четверг журналистам по итогам международного форума "Азия-Европа" в Брюсселе.



Ранее на полях Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США. По словам Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Остальные участники сделки теперь уже "Пятёрки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнёры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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