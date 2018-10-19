МВФ выделит Украине 3,9 миллиарда долларов

19 октября 2018 21:52 (UTC+04:00)

Правительство Украины и Международный валютный фонд договорились о новом кредитном займе на 3,9 миллиарда долларов на срок 14 месяцев, как передаёт РИА Новости сообщила пресс-служба МВФ.

"Новая программа предполагает доступ к 2,8 миллиардам SDR (специальная расчетная единица МВФ, эквивалентно 3,9 миллиарда долларов США), что обеспечит экономическую устойчивость Украине в 2019 году", — добавили в фонде.

Решение о новом займе МВФ принял сразу после того, как правительство Украины подняло цены на газ для населения на 23,5%.

Новые цены будут действовать с 1 ноября. Теперь тысяча кубометров газа обойдется украинцам в 8,5 тысячи гривен (чуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу).

Премьер Владимир Гройсман заявил, что понимает, какие трудности это решение принесет каждой украинской семье, но отметил, что МВФ требовал повысить цены на 60% для предоставления нового финансирования.

Повышение цен на газ — одно из условий Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Киевом. МВФ настаивает на отмене спецобязательств и переходе к рыночным ценам.

Четырехлетняя программа помощи МВФ, действовавшая с 2015 года, предусматривала выделение Украине в общей сложности 17,5 миллиарда долларов. Новая программа заменит ее, условия предоставления финансирования будут не такими жесткими, но ставки по кредитам будут выше.

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