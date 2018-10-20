В Берлине считают недостаточными данные Саудовской Аравии о гибели Хашкаджи

20 октября 2018 20:43 (UTC+04:00)

В Берлине считают недостаточными представленные Саудовской Аравией данные о гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в распространенном в субботу совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса, передает РИА Новости.

"Мы самым решительным образом осуждаем преступление. Ожидаем от Саудовской Аравии прозрачности с точки зрения обстоятельств смерти и ее причины. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности. Представленные данные о происходившем в консульстве недостаточны", — говорится в заявлении.

Обозреватель Washington Post Хашкаджи, который в последние годы жил в США, пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, о чем рассказала его невеста. Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных. До этого в дипмиссии королевства в Турции утверждали, будто журналист покинул консульство.

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