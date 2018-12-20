Ирландия подготовила всеобъемлющий план на случай выхода Британии из ЕС без сделки

Правительство Ирландии разработало всеобъемлющий план действий на случай "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами. Об этом заявил в среду телеканалу RTE глава ирландского МИД и вице-премьер Саймон Коувен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"План правительства на случай реализации сценария Brexit без сделки всеобъемлющ, в этом документе более ста страниц", - сообщил Коувени. Глава ирландской дипломатии добавил, что "работа над мерами, способными уменьшить последствия [для Ирландии] от такого варианта [выхода Великобритании из ЕС] велась на протяжении всего года".

"Отсутствие соглашения о выходе грозит серьезным стрессом для многих секторов ирландской экономики, - пояснил Коувени. - Мы ускорили подготовку защитных мер в сельском хозяйстве, рыболовстве, авиации, в области безопасности и передвижения людей, защиты персональных данных".

"Если в ближайшие 100 дней (формальный выход Великобритании из ЕС должен произойти 29 марта 2019 года - прим. ТАСС) "жесткий Brexit" станет еще более вероятным, разработанные нами меры будут дополнены и приведены в соответствие с текущей ситуацией", - сообщил глава МИД. По его словам, "в некоторых областях все ясно, в других требуется более детальное планирование".

Коувени отметил, что Ирландия может обратиться в Евросоюз за предоставлением ей особых условий членства в общеевропейском рынке в случае выхода Великобритании из ЕС по "жесткому сценарию" - в отсутствие соглашения между сторонами.

"Чтобы избежать возникновения границы между севером и югом [на острове Ирландия] в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки мы можем обратиться за предоставлением исключений из правил действия общеевропейского рынка", - сказал Коувени. Он уточнил, что "на этот счет ведутся переговоры, но об их итоге говорить преждевременно". "Разумеется, если сценарий выхода [Великобритании из ЕС] без сделки станет еще более вероятным, то мы будем вынуждены вести предметные дискуссии с Еврокомиссией на эту тему", - уточнил глава МИД.

В среду Еврокомиссия опубликовала план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар под давлением парламентской оппозиции заявил, что в ближайшие часы текст правительственного плана на случай "жесткого Brexit" также будет представлен общественности.

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