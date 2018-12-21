Во Франции в I чтении приняли проект о мерах властей в ответ на протесты

Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции приняла в первом чтении законопроект о срочных экономических и социальных мерах, объявленных французскими властями в ответ на массовые протесты движения "желтых жилетов", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Десятого декабря Эммануэль Макрон заявил о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса. В частности, президент рассказал о повышении минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц и поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро. Кроме того, среди предложенных мер, - выплаты предприятиями годового бонуса своим сотрудникам и отмена уплаты налога на сверхурочные часы работы.

Обсуждение законопроекта длилось более 13 часов, сообщает агентство Франс Пресс. За принятие пакета экстренных мер проголосовали 153 депутата, против только девять, 58 воздержались. В пятницу документ будет передан в сенат.

В начале декабря премьер-министр Эдуар Филипп также заявил о введении моратория на повышения налога на топливо.

Такие шаги французского руководства стали ответом на массовые протесты "желтых жилетов", начавшиеся 17 ноября. Первоначальным требованием участников движения было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин, разгромом магазинов и банков.

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