Число пострадавших в столкновениях в Барселоне превысило 30 человек

Более 30 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне между протестующими и силами правопорядка, сообщила служба скорой помощи Каталонии в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

По данным медиков, среди 32 пострадавших — 20 сотрудников правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Большинство травм — ушибы, полученные в столкновениях в трех точках города: на улице Лаиетана, улице Драссанес и проспекте Параллель, где ситуация наиболее напряженная. В больницы доставлены четыре человека.

Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде. Официальный представитель испанского правительства Исабель Селаа на пресс-конференции призвала митингующих не прибегать к насилию. Она добавила, что на заседании были приняты "важные решения для Испании и Каталонии".

Кроме того, акция протестов проходит в Жироне.

В автономном сообществе 21 декабря 2017 года прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в Каталонии, распустив женералитет и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.

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