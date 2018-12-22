В Лондоне задержали подозреваемых в запуске дронов над аэропортом "Гатвик"

22 декабря 2018 06:30 (UTC+04:00)

Полиция Сассекса объявила о задержании двух подозреваемых, предположительно причастных к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта "Гатвик", передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Гатвик" в течение двух последних дней работал с перебоями из-за появления беспилотников. Инцидент нарушил планы более сотни тысяч человек.

"В рамках проводимого расследования в связи с преступным применением беспилотников, серьезно нарушивших воздушное сообщение в аэропорту "Гатвик", полиция Сассекса задержала двух человек после 10 вечера (02.00) 21 декабря", - говорится в заявлении полиции.

В аэропорту сохраняются повышенные меры безопасности.

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