Испанское судно спасло более 300 африканских мигрантов в Средиземном море

22 декабря 2018 10:45 (UTC+04:00)

Спасательное судно Open Arms, ходящее под флагом Испании и принадлежащее испанской некоммерческой организации, спасло в центральном Средиземноморье более 300 мигрантов, сообщили сотрудники НКО в социальных сетях. Остается открытым вопрос, какая страна согласится их принять, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За последние двое суток активисты подняли на борт мигрантов с трех лодок, направлявшихся из Ливии в Европу – всего 307 человек из двух десятков африканских стран. Среди спасенных – беременные женщины и несовершеннолетние. Все они отплыли от ливийского прибрежного города Хомс.

Капитан судна запросил Италию, Мальту и Испанию о предоставлении безопасного порта, но ответа пока не получил.

Open Arms, принадлежащее испанской гуманитарной организации Proactiva Open Arms - единственное спасательное судно НКО, которое на сегодняшний день занимается спасением мигрантов в Средиземном море.

С начала года через Средиземное море в Европу попали более 113 тысяч человек, по данным Международной организации по миграции. За аналогичный период 2017 года – более 168 тысяч, 2016-го – почти 360 тысяч. На пути к европейским берегам за 2018 год утонули 2242 человека.

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