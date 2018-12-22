СМИ: Еще один водитель погиб во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами"

22 декабря 2018 13:36 (UTC+04:00)

Водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады "желтых жилетов" дороги в городе Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи, юг страны). Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается, инцидент произошел в пятницу в 23:45, 36-летний водитель погиб на месте аварии. После случившегося "желтые жилеты" сразу же прекратили блокаду дороги. "Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - подчеркивает телеканал.

Инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов "желтых жилетов" в середине ноября. Большинство из них связаны с ДТП, происходящими, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках. Одна пожилая женщина погибла, когда в ее комнату во время проходящей рядом манифестации влетела и взорвалась граната со слезоточивым газом.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций измеряется тысячами. В стране уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов.

22 декабря в стране ожидается новая волна протестов. Как сообщалось ранее, ряд сторонников движения "желтые жилеты" решили провести протесты в городе Версаль. При этом, как отмечает телеканал, по состоянию на 9:00 обстановка в городе остается спокойной, участников акции на улицах не видно. Версальский дворец и усадьба закрыты для посещения.

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