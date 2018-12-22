Сотни "желтых жилетов" собрались в районе Монмартра

Сотни сторонников движения "желтых жилетов" проводят манифестации в районе Монмартра, призыв к акциям в Версале оказался "ловушкой" для полиции. Об этом в субботу сообщает телеканал BFMTV, передает ТАСС.

По его данным, в районе Собора Сакре-Кер на Монмартре собрались уже несколько сотен манифестантов. Они скандируют "Макрона в отставку".

Как сообщает телеканал, с призывом организовать манифестацию в этом районе выступил в субботу в Facebook один из лидеров движения Эрик Друэ, который ранее призывал собраться на проспекте Парижа в Версале.

Телеканал подчеркивает, что призыв собираться в Версале мог быть спланированной "ловушкой" манифестантов для полиции и журналистов. В результате, по данным СМИ, в районе Монмартра осталось всего пять полицейских машин. В то же время большие силы сотрудников органов правопорядка были стянуты в Версаль, где, как сообщалось ранее, на улицы вышли всего несколько десятков человек.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами. В стране уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов.

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